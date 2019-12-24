В Покровске столкнулись легковой и грузовой автомобили: Пострадал водитель легковушки

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) из-за столконовения грузового и легкового автомобилей, получил травмы водитель легковушки. По данному факту открыто уголовное дело. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Информация о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) поступила в дежурную часть Покровского отдела полиции вчера, 23 декабря, в 17:45», – говорится в сообщении.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, выяснили, что 58-летний водитель грузового автомобиля МАН, двигаясь по улице, слишком поздно заметил искусственное сооружение и, пытаясь его объехать, столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 2110.

В результате аварии пострадал 23-летний водитель легковушки. Пострадавший был госпитализирован в местную больницу.

«Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – отметили в полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.