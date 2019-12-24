Обмен пленными с «Л-ДНР» до конца года: Эксперт рассказал, чем рискует Украина

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила, что Украина и «Л-ДНР» проведут обмен пленными еще до конца этого года. По предварительной информации, из «республик» вернутся бойцы, которые находились в плену в течение 4 лет, после Иловайска и Дебальцева. В свою очередь, бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, планируют передать незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Вопрос обмена в таком формате крайне неоднозначный и рискованный. Так считает глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский, передает «Слово і Діло».

«Украина планирует передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" бывших беркутовцев, которых обвиняли в расстреле людей на Институтской и которые имеют украинский паспорт. С другой стороны, если быть откровенными, то насколько эти граждане, которых, возможно, отдадут, воспринимают себя гражданами Украины», – прокомментировал Грабский.

К тому же, добавил эксперт, если человек считает себя гражданином Украины, то имеет право отказаться от обмена. По мнению военного, проблема в данном случае даже не в конкретных предварительных списках на обмен, а в том, что это игра в одни ворота.

Сергей Грабский пояснил, что обмен военнопленными осуществляется, как правило, по окончанию войны, когда все боевые действия прекращаются. Он уточнил, что такова практика, в том числе, даже во времена Второй мировой войны.

Эксперт отметил, что Украина сейчас фактически ведет односторонние отношения. «У общества отсутствует восприятие РФ как страны-агрессора. Люди, невзирая на очевидную опасность, все равно продолжают совать голову в пасть тигру. Россия всегда может использовать такое понятие, как задержанные, может захватить в плен сугубо в политических целях, вытаскивая таким образом из тюрем своих карателей, бандитов и шпионов. Поэтому возникает вопрос: целесообразно ли Украине вести обмен как постоянно действующую процедуру?» – выразил мнение Сергей Грабский.

По словам военного, учитывая специфику РФ, для нас приемлем разовый обмен, как во времена «холодной войны», например, шпиона на шпиона.

Грабский пояснил, что Украина столкнулась с такой ситуацией, когда террористы могут в любое время набрать сколько угодно заложников. Их не останавливают ни моральные, ни этические принципы. «Если мы согласимся на такой тренд, то всегда будем обречены обменивать наших людей на важных персонажей, которые впоследствии своими признаниями могут дать важные свидетельства в международных трибуналах», – выразил опасения военный эксперт.

Грабский подчеркнул, что возвращение наших граждан, которые находятся в плену у НВФ, – благое дело. «Однако к обмену пленными в таком формате, который предлагают Украине, отношение критическое», – подытожил Сергей Грабский.

Ранее сообщалось, что Украина и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в режиме видеоконференции договорились об обмене пленными в формате «всех установленных на всех установленных».