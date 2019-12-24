Политолог назвал главные тренды для Украины в 2019 году

В 2019 году можно отметить три главных общественно-политических тренда для Украины. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

«Первый тренд – это смена власти без смены курса», – отметил он.

По его словам, с каждым новым президентом в Украине происходила существенная смена или коррекция внешнеполитического курса, но не в 2019 году.

«Второй тренд – это то, что смена власти в нынешних условиях произошла относительно демократическим путем и не вызвала глубокого политического и экономического кризиса, что было для нас достаточно показательным и достаточно интересным», – продолжил Бортник.

«Третий тренд – завершилось социальное переформатирование украинского общества. Если раньше мы в рамках цикла после 2014 года говорили, что общество рассечено на многие сегменты, то сейчас эта рассеченность сохраняется, но произошло укрупнение на три большие группы. Мы можем на них посмотреть с любой точки зрения – с гуманитарной политики, отношения к Донбассу, внешнеполитической ориентации. С любой точки зрения мы выделяем три большие социальные группы», – считает политолог.

К этим трем социально-политическим группам украинского общества он отнес:

постсоветскую или неороссийскую;

«серединщики» или «суверенитетщики» – группа, которая выступает против Минских соглашений, за прагматизм в отношениях между Востоком и Западом;

людей, которые ориентированы на Запад, на Евросоюз и вступление Украины в НАТО, либерально настроенных граждан.

«В каждой из групп свой набор ценностей, свои цели на будущее, и каждая из этих групп выступает платформой для тех или иных политических сил», – отметил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV