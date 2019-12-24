Мариуполь (Донецкая обл.) занимает четвертое место среди украинских городов по объемам софинансирования из местного бюджета на внедрение энергосберегающих проектов по программе «Теплый Дом». Об этом сегодня, 24 декабря, на сессии городского совета сообщил начальник управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Ваагн Мнацаканян.

Он отметил, что в этом году в Мариуполе было оформлено рекордное количество «теплых» кредитов на внедрение энергоэффективных мероприятий по 128 заявкам ОСМД и ЖСК города.

«Для нас это рекордный показатель – 128 теплых кредитов на 23 млн гривен, при том, что в прошлом году было всего 10. Мы поднялись с 27 места в рейтинге городов, внедряющих энергосберегающие проекты, на 4 место», – подчеркнул Ваагн Мнацаканян.

Чтобы снизить риски отсутствия компенсации процентной ставки по «теплым кредитам» для ОСМД и ЖСК, со второго января 2020 года исполнительный комитет Мариупольского городского совета предлагают назначить главным распорядителем средств на выполнение программы «Теплый дом».

Программа кредитов, по предварительной информации, заканчивается в 2020 году, из местного бюджета запланировано выделить 11 млн гривен.

Источник: MRPL.city