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Жилье для переселенцев: Мариуполь срочно закупит 15 квартир

24.12.19 17:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 24 декабря, до конца дня Мариуполю нужно срочно приобрести 15 квартир для переселенцев. Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко во время XLVІІІ сессии городского совета.

По его слова, в конце года Мариуполю поступили средства на приобретение жилья для переселенцев. «Сейчас получили хорошую новость – нам пришли дополнительные средства для приобретения квартир для "новых мариупольцев" (ВПЛ, – ред). До конца дня нужно приобрести 15 квартир», – сказал он.

Также мэр обратился к своему заместителю Михаилу Ивченко с просьбой организовать закупку квартир. Тот заверил, что жилье приобретут до конца дня.

Депутаты поддержали внесение изменений в городской бюджет на 2019 год.

Как сообщалось ранее, сегодня казначейство перечислило средства в регионы на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а именно 70% субвенции, которую государство направляет местным бюджетам для покупки квартир для временного проживания ВПЛ. Речь идет о программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативного влияния в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» по принципу 70% на 30% из государственного и местного бюджетов соответственно. Больше всего квартир будет приобретено в Мариуполе (40 штук).

Напомним, Мариуполь за 3 года обеспечил жильем более 700 переселенцев. Сейчас на очереди еще 750 человек. План города – за 5 лет обеспечить более 1000 человек, стоящих на очереди. А также в Мариуполе на приобретение в коммунальную собственность жилья для социальных нужд в 2020 году планируют выделить из бюджета порядка 13 млн грн. В планах покупка и обустройство квартир для переселенцев. По словам Бойченко, в Мариуполе есть программа по обеспечению жильем переселенцев, которая рассчитана на тысячу семей.

Источник: MRPL.city

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