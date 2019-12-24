Яценюк поздравил украинцев с Рождеством

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк поздравил украинцев с наступающим католическим Рождеством.

«Сегодня с первой звездой наступит сочельник. За ним придет Рождество – праздник рождения маленького Иисуса, который своим появлением озарил мир добром и надеждой. Многие украинцы в эти дни желают друг другу здоровья и Божьей милости. А вечером соберутся, чтобы почувствовать тепло общения в семейном кругу», – написал он в своем Facebook

Яценюк пожелал украинцам «благословения и любви, веры в лучшее и непреодолимости нашего народа против любых испытаний. Пусть Господь хранит нашу страну!».