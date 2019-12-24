На КПВВ «Станица Луганская» установили новогоднюю елку

В Станице Луганской, возле КПВВ установили праздничную елку. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Уточняется, что это уже вторая елка в зоне разведения сил. Так, 19 декабря, в День Святого Николая, глава Луганской области Сергей Гайдай принял участие в зажигании елки в демилитаризованном Золотом-4.

«Новогодние деревья стали неотъемлемым символом праздников в крупных городах области, однако малые прифронтовые населенные пункты были лишены большинства из атрибутов грядущих торжеств. Несмотря на это, было принято решение о выделении из облбюджета средств на закупку, установку и украшения елок в Золотом и Станице Луганской», – говорится в сообщении..

В нем также отмечается, что эти события должны стать хорошим знаком для населения обеих частей Луганщины, объединяя теплом и семейным уютом новогодних и рождественских праздников.