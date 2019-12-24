Сумма в платежке украинцев за тепло может снизиться на 30%, – премьер-министр

Сегодня, 24 декабря, правительство Украины приняло решение, позволяющее пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Так, отныне теплопоставщики могут пересчитать платежки. По предварительным расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. От города к городу цифра может отличаться», – написал он.

Гончарук уточнил, что все соответствующие инструменты для проведения перерасчета сегодня правительство предоставило местным властям. «На Совете развития громад и территорий обратился к городским головам и органам местного самоуправления, чтобы они провели соответствующие перерасчеты. Украинцы должны почувствовать изменения в своих платежках уже сейчас, а не через 3-5 лет. Мы дали необходимый механизм. Теперь ответственность на власти на местах», – отметил Алексей Гончарук.