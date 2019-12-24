В прифронтовом Золотом открыли детский дом семейного типа

Сегодня, 24 декабря, в прифронтовом городе Золотое (Попаснянский р-н, Луганская обл.) торжественно открыли детский дом семейного типа (ДДСТ) семьи Печеных. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Семья Светланы и Юрия Печеных – родители-воспитатели ДДСТ. Уже 10 лет подряд они воспитывают детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Пара имела трех собственных несовершеннолетних детей, но решили заботиться о других. В июне 2009 года они создали приемную семью и взяли на воспитание трех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В октябре 2018 на базе приемной семьи Печеных был создан ДДСТ.

Так, для них приобретен двухэтажный дом за средства субвенции из государственного бюджета. Сейчас семья уже воспитывает четырех детей-сирот и желает предоставить семейный уют еще не менее 6 детям, лишенным родительской опеки.

Для создания необходимых условий в доме проведен ряд работ по ремонту и обустройству.

Напомним, что на Луганщине функционирует 21 ДДСТ, где воспитывается 147 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщалось ранее, каждый сотый ребенок в Украине воспитывается не родителями, а в альтернативной системе ухода (опека, попечительство, приемные семьи, ДДСТ, интернаты). А приюты для детей, центры социально-психологической реабилитации детей и интернаты – переполнены. В течение последних трех лет количество детей в них увеличивается.