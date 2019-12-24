Премьер -министр пояснил, насколько должны уменьшиться платежки за тепло

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать «справедливые тарифы» на теплоснабжение с учетом удешевления газа. Об этом он сказал сегодня, 24 декабря, на заседании Совета развития регионов и громад.

«Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%. А тарифы, к сожалению, нет. И, в принципе, украинцы, общество, этого не понимают», – сказал глава государства.

В связи с этим он поручил правительству разработать справедливые тарифы. «Нам постоянно говорят, что коммунальные услуги – это товар, за который надо платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора, мы все это хорошо понимаем, но есть "но". Не может платежка за коммуналку для людей быть приговором. Человек не может отдавать 50, 60, а есть случаи, чо и 70 процентов своей зарплаты», – сказал Зеленский.

В ответной речи премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в Украине всего 15 млн хозяйств, и примерно 65% из них – это индивидуальное отопление. Остальные 35% используют центральное отопление, и это означает, что люди покупают не сам газ, а тепло. Сейчас цена на газ в декабре 5 132 грн за куб.м., что значительно меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года. «Из чего состоит платежка? Это цена газа на 75%, и это то, за что люди платят более всего... Таким образом, если газ подешевел на 30%, то это должно переместиться в эти 75%, по наиболее консервативным расчетам. Безусловно, есть транспортная составляющая, и по разным регионам цена разная, но в этом тарифе до сих пор "сидит" цена 7 483 грн.», – сказал Гончарук.

«Фактически вы можете откорректировать то, что в платежке, на разницу между рыночной ценой и ценой, которая заложена сегодня в тарифе», – сказал Алексей Гончарук, обращаясь к участникам совещания.

Это означает, что платежки за тепло в среднем уменьшатся на 300-400 грн в месяц, начиная с декабря. В то же время весной пересчитают и уже оплаченное за отопление в осенние месяцы.