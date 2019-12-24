В Украине увеличили социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью

В Украине, в том числе на Донбассе, повысили социальную помощь для детей-сирот, а также детей с инвалидностью. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

«Правительство повысило социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях», – говорится в сообщении.

Так, согласно решению правительства, в 2020 году будут повышены:

размер помощи на детей сирот и детей, лишенных родительской опеки с 2 до 2,5 прожиточных минимумов – это дополнительно более 1 тыс. грн в месяц на одного ребенка;

размер помощи на детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях с 2 до 3,5 прожиточных минимумов – это дополнительно более 3 тыс. грн в месяц на одного такого ребенка;

денежное обеспечение родителям воспитателям и приемным родителям увеличится на 30% на каждого ребенка – воспитанников или приемного ребенка. Теперь такое обеспечение составляет 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста.

Как отметила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, правительство настроено отходить от интернатов и развивать семейные и приближенные к семейным формы воспитания детей.

«Кроме того, мы заботимся о том, чтобы у украинцев не было задержек с получением выплат, поэтому наше решение позволит конечным получателям быстрее получать деньги. Если раньше большинство выплат шло субвенцией из государственного бюджета местным, то теперь будет финансироваться напрямую из бюджетной программы Минсоца», – написала министр на своей странице в Facebook.

Соколовская добавила, что принятие постановления гарантирует, что не будет процедурных задержек выплат в начале года.