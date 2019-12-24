Первый и единственный город в Украине: Мариуполь утвердил программу «Стоп-наркотик»

Мариуполь – первый и единственный город в Украине, который принял решение внедрить программу, направленную на борьбу с распространением наркотиков. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко во время XLVІІІ сессии городского совета, передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Так, сегодня на сессии депутаты утвердили целевую программу «Стоп-наркотик» до 2021 года. «Данный вопрос является актуальным для города. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в 2019 году. По мнению опрошенных жителей, вопрос наркомании входит в ТОП-5 главных проблем Мариуполя», – говорится в сообщении.

По словам директора департамента по вопросам безопасности и предотвращению коррупции Григория Березуна, в Мариуполе растет интенсивность распространения наркотических средств и психотропных веществ с помощью интернета и различных социальных сетей. «Ежегодно делает их доступными для молодежи и подростков. В городе растет количество рекламы по их реализации в виде нанесенных на фасаде зданий интернет-адресов. Такую рекламу размещают возле школ и других учебных заведений. Ситуация, которая сложилась сегодня в сфере оборота наркотиков, несмотря на комплекс мер, остается сложной, а уровень распространения наркомании – высоким», – сказал он.

Поэтому по поручению городского головы, департаментом совместно с центральным отделом полиции разработана городская целевая программа «Стоп-наркотик» до 2021 года. Ориентировочный объем финансирования – более 3 млн грн. Конкретные ее объемы будут определяться согласно решению сессии горсовета, при формировании бюджета на соответствующий год.

Программа определяет систему мер, направленных на профилактику и противодействие распространению наркомании, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Среди направлений работы – организация обучающих тренингов, внедрение механизма взаимодействия с полицией, создание социального патруля, обучение волонтеров программы «Лига будущих полицейских». А также проведение медицинских осмотров учащихся и психологических бесед, реализация проекта «Школьный офицер полиции», популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни, культуры здоровья, спорта. Кроме того – внедрение онлайн инструментов для получения информации о наркопритонах и появлении надписей о местах продажи наркотиков.

«Мы должны защитить наших детей от наркотиков. Громада Мариуполя против распространения наркотиков. Мы будем делать все возможное и невозможное, предоставлять для этого техническую и материальную помощь полиции», – отметил Вадим Бойченко.