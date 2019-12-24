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Минюст обнародовал реестр должников

24.12.19 17:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство юстиции опубликовало реестр должников. В настоящее время в Украине насчитывается более 1,7 млн должников. Такие данные опубликованы на платформе открытых данных «Опендатабот».

В частности, сообщается, что 92% исполнительных производств – это взыскание с физических лиц, а 8% с юридических.

Люди чаще всего попадают в реестр из-за того, что:

  • проиграли суд и не выполнили решение суда;
  • не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения);
  • не оплатили вовремя коммунальные услуги;
  • не выплачивают алименты;
  • не выплатили вовремя кредит банк взимает задолженность через нотариуса.

«Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу», комментирует юрист Никита Подгайный.

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