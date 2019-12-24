Минюст обнародовал реестр должников

Министерство юстиции опубликовало реестр должников. В настоящее время в Украине насчитывается более 1,7 млн должников. Такие данные опубликованы на платформе открытых данных «Опендатабот».

В частности, сообщается, что 92% исполнительных производств – это взыскание с физических лиц, а 8% – с юридических.

Люди чаще всего попадают в реестр из-за того, что:

проиграли суд и не выполнили решение суда;

не оплатили админштраф (например, за нарушение правил дорожного движения);

не оплатили вовремя коммунальные услуги;

не выплачивают алименты;

не выплатили вовремя кредит – банк взимает задолженность через нотариуса.

«Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу», – комментирует юрист Никита Подгайный.