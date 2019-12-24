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Принцип финансирования университетов будет изменен

24.12.19 17:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министр изменил принцип финансирования высших учебных заведений (вузов). Об этом сообщил сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет «РБК-Украина».

С января 2020 года финансирование университетов будет проводиться в соответствии с результатами их деятельности. «Уже с января будет работать формульный подход: 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от позиции в международных рейтингах, процент трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное», – сообщил Гончарук.

По мнению премьер-министра, такой подход позволит повысить качество образования.

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