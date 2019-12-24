В Марьинском районе представлен новый глава РГА (Фото)

Сегодня, 24 декабря, в Марьинке (Донецкая обл.) заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Вадим Филашкин представил нового главу Марьинской районной государственной администрации (РГА) Евгения Данилюка. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской РГА.

Как уточняется, Евгений Данилюк был назначен на должность распоряжением президента Украины Владимира Зеленского от 19 декабря № 558 / 2019-рп.

В мероприятии участвовали работники РГА, главы местных советов, руководители военно-гражданских администраций, территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти, промышленных и сельскохозяйственных предприятий района, банковских учреждений, представители правоохранительных органов, лечебных учреждений, учреждений общего среднего и внешкольного образования.

Новоназначенный глава района Евгений Данилюк выразил надежду на плодотворное сотрудничество для получения весомых достижений и развития Марьинского района.

Фото: пресс-служба Марьинской РГА

Напомним, ранее председатель ДонОВГА Павел Кириленко представил двух глав РГА – Константиновской и Бахмутской. А также был представлен глава Волновахской РГА.