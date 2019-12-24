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Житель Мариуполя задержан по подозрению в убийстве 47-летнего мужчины

24.12.19 22:14
Фото: отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области
Фото: отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области

Полицейские задержали жителя Мариуполя по подозрению в убийстве 47-летнего мужчины. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

Так, около 10 часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома в Приморском районе обнаружен мертвый мужчина. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия, и выяснили, что мужчина – житель Мангушского района, 1972 года рождения. На его теле были обнаружены ножевые ранения.

Через несколько часов полицейскими были установлены обстоятельства происшествия и задержан подозреваемый, местный житель 1976 года рождения. «Как выяснилось, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выхватил нож и ударил им оппонента. По месту жительства подозреваемого оперативники изъяли нож, который направлен для проведения экспертизы. Сейчас мариуполец задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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