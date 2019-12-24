На Донбассе стартовала программа поддержки предпринимателей

На Донбассе Немецко-украинский фонд запустил Программу поддержки инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса – «FinancEast». Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отмечается, Программа направлена на восстановление финансирования малых и средних предприятий (МСП) в подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, экономическое восстановление Донбасса и повышение его инвестиционной привлекательности.

Грантовые ресурсы будут предоставляться предпринимателям в виде компенсации до 50% стоимости инвестиционных проектов, профинансированных ОТП Лизинг, «Ощадбанком», «Укргазбанком».

«Инвестиционные проекты предусматривают приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений, ввод в эксплуатацию и тому подобное», – говорится в сообщении.

Уточняется, что предприниматели могут обращаться в региональные отделения финансовых учреждений-партнеров и получать средства в лизинг или кредит.

Для реализации программы «FinancEast» Европейский Союз через KfW в рамках инициативы Европейского Союза EU4Business предоставил Украине грант в размере 9,5 млн евро. Исполнителем программы выступает Немецко-украинский фонд.

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте.