В «Л-ДНР» увеличивают интенсивность тренировок НВФ

На неподконтрольном украинским властям Донбассе незаконные вооруженные формирования (НВФ) увеличили интенсивность тренировок с выходом техники на полигоны. Об этом сегодня, 24 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса российско-оккупационных войск», – отметил Гуцуляк.

В частности, по информации ГУР, в артиллерийских подразделениях НВФ возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой. «При этом в декабре контроль выполнения упражнений стрельб в артиллерийских подразделениях осуществлялся старшими офицерами, которые в составе специальных комиссий прибывали с территории РФ», – добавил Гуцуляк.

Кроме того, уточняется, что НВФ пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в том числе, для реактивных систем залпового огня.