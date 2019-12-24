Зеленский рассказал, как реализовать жилищные программы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев

Для эффективного запуска государственных программ, направленных на обеспечение жильем участников Антитеррористической операции/Операции объединенных сил (АТО/ООС) и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), необходимо скоординировать усилия государственной власти и органов местного самоуправления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 декабря, на заседании Совета развития регионов и громад.

«На следующий год мы планируем несколько мощных программ для ветеранов и переселенцев. Мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и внутренне перемещенным лицам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых на срок до 20 лет при минимальном собственном взноса заемщика до 6% от стоимости жилья. Чтобы реализовать эти государственные программы, главное задание – скоординировать усилия государственной власти и органов местного самоуправления», – считает глава государства.

При этом министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда отметила, что обеспечение жильем является механизмом социализации и интеграции в нормальную жизнь как ветеранов, так и ВПЛ. «У нас так сложилось до прихода во власть нашей команды, к ветеранам и внутренне перемещенных лиц постоянно относились, как к определенному бремени для государства. Это – неправильно», – уточнила министр.

Коляда напомнила, что на данный момент в жилье нуждаются почти 80 тыс. ветеранов и 400 тыс. семей внутренне перемещенных лиц.

По ее словам, есть огромный спрос на предложенную программу кредитования. «За трое суток было подано 10 тыс. заявок в "Госмолодежьжилье"», – уточнила Коляда.

Также Оксана Коляда отметила, что Минветеранов уже разработало концепцию государственной целевой программы по обеспечению жильем ветеранов и ВПЛ, которая была направлена на согласование со всеми необходимыми органами власти. «Я надеюсь, что мы мы ее быстро согласуем», – сказала министр.

По ее словам, концепция включает социальное жилье, программы льготного кредитования (ипотеку), государственно-частного партнерства (софинансирования 50 на 50) и общие программы с органами местного самоуправления.

По результатам заседания президент Украины отметил, что разработанной правительством программы кредитования доступного жилья недостаточно. Ведь таким образом не решается, например, проблема очередей на жилье для воинов-интернационалистов.

Глава государства уверен, что можно за год закрыть этот вопрос, если одновременно реализовывать программы как на государственном, так и на местном уровнях. «Мы хотели с самого начала, госпожа Оксана, обратиться ко всем мэрам и губернаторам, чтобы они помогли найти места и недвижимость. Чтобы вы проговорили на своем уровне с главными строительными подрядчиками и пошли навстречу людям», – отметил Владимир Зеленский.

Также президент заявил, что должны существовать программы кредитования и для трудоустроенных, и для тех, кто не имеет возможности оплатить кредит. «Хочу, чтобы мы с вами на уровне глав ОГА в ваших областях взяли информацию из каждого города, где можно построить такое жилье. В некоторых случаях оно должно быть даже бесплатным. Уверен, что это можно сделать», – считает Зеленский.

Глава государства призвал органы местного самоуправления подготовить такую ​​информацию до конца января.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «Наш»