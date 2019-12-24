На Донетчине число безработных составило более 116 тыс. человек

На Донетчине число безработных в январе–сентябре 2019 года, согласно методологии Международной организации труда (МОТ), составило 116,8 тыс. человек*. Среднемесячное количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости области, за этот период составило 10,8 тыс. человек, сообщает сегодня, 24 декабря, Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по информации ведомства, в январе–сентябре 2019 года количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в области 753,2 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 748,6 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 720,1 тыс. человек.

При этом, число безработных в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет составляло по 116,8 тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте – 116,6 тыс. человек, то есть они не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.

Кроме того, уровень занятости населения в возрасте 15–70 лет за этот период составил 51% против 50% в январе–сентябре предыдущего года. Уровень занятости населения трудоспособного возраста также несколько повысился и составил 61,1% (в январе–сентябре 2018 года было 59,4%).

«Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди рабочей силы в возрасте 15–70 лет составил 13,5%, в трудоспособном возрасте – 13,9% (в январе–сентябре 2018 года было соответственно 14,0% и 14,5%)», – сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень безработицы на Донетчине выше, чем в среднем по Украине, где он составил в январе–сентябре 2019 года 8,1% рабочей силы в возрасте 15–70 лет и 8,4% рабочей силы трудоспособного возраста.

Также в ведомстве уточнили, что среднемесячное количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости области, в январе–сентябре 2019 года составило 10,8 тыс. человек, или 9,2% от количества безработных трудоспособного возраста.

Таким образом, регистрировалась лишь 11-я часть всех безработных, остальные искали работу самостоятельно.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.