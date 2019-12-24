Напал на двух полицейских: Житель Краматорска находится под домашним арестом

В Краматорске суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который напал на двух полицейских. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, 32-летний местный житель подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть, в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей.

В прокуратуре напомнили, что 20 декабря 2019 года инспектор батальона патрульной полиции городов Краматорск и Славянск и инспектор отдела превенции Краматорского отдела полиции остановили гражданина, который совершил административное правонарушение в общественном месте. Правоохранители предложили Краматорчанину проехать в отделение полиции для установления его личности.

«Во время движения мужчина нецензурно выражался в адрес полицейских, бил по сидениям ногами, а когда авто остановилось и один из инспекторов сделал ему замечание, вышел из автомобиля и стал угрожать последнему физической расправой. Пытаясь успокоить злоумышленника, инспектор применил против него специальное средство – газовый баллончик, в ответ дебошир повалил его на землю и разорвал на нем форменную одежду», – говорится в сообщении.

На помощь коллеге пришла женщина-полицейский, которую правонарушитель ударил рукой по лицу, после чего на него надели наручники.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении инкриминируемого преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.