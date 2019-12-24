Глава Луганщины рассказал об обеспечении жильем переселенцев и участников АТО/ООС

В Луганской области обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которых в регионе более 270 тыс., – самая болезненная проблема и первоочередная задача, над которой власти уже работают. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба ЛугОВГА.

По его словам, существуют трудности с реализацией программ обеспечения жильем льготных категорий граждан. В частности, по региональной целевой программе жилищного кредитования участников АТО и членов их семей в 2017-2018 годах было предоставлено всего 7 льготных кредитов из областного бюджета на общую сумму почти 4 млн грн. В текущем году – 6 льготных кредитов на сумму 3 млн грн, которую получили переселенцы.

Кроме того, как уточнил глава Луганщины, из-за отсутствия первичного рынка жилья не работает должным образом и программа «Предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья». При том, что по этой программе было заложено более 5 млн грн, государственной поддержкой воспользовалась лишь одна семья ВПЛ на сумму 372,4 тыс. грн.

«Поэтому, льготное долгосрочное государственное кредитование* ВПЛ и участников АТО/ООС на приобретение жилья является наиболее перспективным направлением», – заявил Гайдай.

Так, в Луганской области уже подали заявления для участия в этой программе 81 участник АТО и 153 переселенца. Уже оформили документы на получение кредитов из госбюджета 4 семьи участников АТО, на сумму более 2 млн грн, и на 5 семей ВПЛ, на сумму 2,5 млн грн

«Для тех людей, которые потеряли свои дома и не имеют возможности воспользоваться кредитными программами, мы будем покупать и строить жилье за ​​счет областного бюджета. Так, в ближайшее время 15 семей переселенцев, которые переехали в город Золотое, получат новые квартиры. Кроме того, мы покупаем "недострой" в Кременной, который впоследствии станет новым домом для льготных категорий граждан», – подытожил Сергей Гайдай.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для эффективного запуска государственных программ, направленных на обеспечение жильем участников АТО/ООС и ВПЛ, необходимо скоординировать усилия государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, в Северодонецке на учете состоят 49 тыс. ВПЛ. Это 43% населения города. Основной проблемой остается обеспечение ВПЛ жильем.

* Официально программа «Ипотека под 3%» называется – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».