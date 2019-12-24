Соколовская рассказала о средствах на жилищную программу для УБД и переселенцев

Министр социальной политики Юлия Соколовская рассказала о программе обеспечения жильем лиц с инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий (УБД), в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), введенной в 2018 году. Об этом шла речь сегодня, 24 декабря, на заседании Совета развития регионов и громад, сообщает пресс-служба Кабмина.

Юлия Соколовская отметила, что в течение 2019 года за счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц. Также дополнительно в августе распоряжением правительства на выплаты денежной компенсации за жилые помещения направлено 37,2 млн грн для 35 семей.

Министр подчеркнула, что по инициативе Минсоцполитики была увеличена в 10 раз предложенная сумма на развитие программ обеспечения жильем участников АТО / ООС и внутренне перемещенных лиц с 25 млн грн до 248 млн – именно за такой вариант проголосовала Верховная Рада.

Также Юлия Соколовская докладывала о реализации программы обеспечения жильем семей лиц, умерших и погибших (пропавших без вести) участников боевых действий и лиц с инвалидностью I-II группы участников АТО.

Так, по словам руководительницы ведомства, в 2019 году был утвержден 305,1 млн грн для выплаты денежной компенсации 279 семьям, а в ноябре решением правительства увеличены расходы на 27 млн гривен для обеспечения жильем 25 семей.

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» главным распорядителем средств указанной бюджетной программы определено Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, с объемом расходов 305,1 млн грн.

В сообщении также отмечается, что потребность на 2019 год по программе обеспечения жильем лиц с инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий из числа внутренне перемещенных лиц составляла 1 902,6 млн грн для обеспечения жильем 1 736 человек.

Потребность на 2019 год по программе обеспечения жильем семей лиц, умерших и погибших (пропавших без вести) участников боевых действий и лиц с инвалидностью I-II группы участников АТО составляла 639,6 млн грн для обеспечения жильем 589 семей.