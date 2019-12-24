В Харьковской области более 16 тыс. га передано передано участникам АТО/ООС

Харьковская область продолжает уверенно держать позиции в пятерке лидеров по количеству переданных в собственность участникам АТО / ООС земельных участков. Об этом сообщила и. о. начальника Главного управления Держгеокадастра области Олеся Корсун-Цуркан, подводя предварительные итоги работы учреждения за нынешний год, сообщает сегодня, 24 декабря, информагентство Минобороны.

По мнению чиновницы, достижению такого результата способствуют совместные инициативы местных властей и ветеранских организаций, встречи, наработанные дорожные карты и общая обстановка взаимопонимания и конструктива.

Сейчас Главное управление выдало 11 тыс 800 приказов об утверждении документации по землеустройству и передачу участникам боевых действий АТО/ООС в собственность участков общей площадью более 16 615 га, из них: 3 340 наделов для ведения садоводства и 8 460 участков для личного крестьянского хозяйства.

А членам семей погибших воинов передано в собственность 112 земельных участков общей площадью почти 159 га.