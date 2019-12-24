На перевод книги журналиста Асеева, которого в «ДНР» приговорили к 15 годам колонии, дают грант

Украинский ПЕН-клуб* предоставит два гранта на перевод книги журналиста из неподконтрольного украинской власти Донецка Станислава Асеева, которого «суд ДНР» приговорил к лишению свободы на срок 15 лет. Об этом сообщает «Радио Свобода», автором которой является Асеев.

Грантовая поддержка будет включать в себя гонорар переводчика в размере 3 тыс. евро и возмещение стоимости авторских прав, но не покрывать расходы, связанные с редакционным и печатным этапами подготовки книги.

Для участия в программе переводчик должен до 10 февраля 2020 года прислать на адрес ukraine.pen@gmail.com письмо с темой PEN Translation Fund Grants, добавив следующие документы:

мотивационное письмо (до 4 тысяч знаков);

био- и библиографию переводчика;

фрагмент перевода эссе из сборника «В изоляции» (до 10 тыс. знаков), которую можно скачать на сайте «Радио Свобода»;

копию договора с издательством на перевод и издание книги;

письмо о намерениях издательства по сотрудничеству с украинскимой ПЕН-клубом;

график работы над переводом и издание книги.

В книге «В Изоляции» собраны эссе Станислава Асеева (Васина) о жизни неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. Она вышла в издательстве «Лютое дело», ее презентация состоялась 4 июня 2018 года.

Напомним, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе 27-летний Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. Его арестовали в центре Донецка 10 мая 2017 года.

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года.

Станислава несколько лет удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь. Станислава пытали током, чтобы выбить показания.

22 октября в «ДНР» сообщили, что Станислав Асеев приговорен к лишению свободы на срок 15 лет. Причем «суд» состоялся еще в августе.

* Примечание: Украинский ПЕН (англ. Pen Ukraine) – общественная организация, являющаяся одним из национальных центров Международного ПЕН. Основные направления деятельности – защита свободы слова и прав авторов, содействие развитию литературы и международном культурному сотрудничеству.