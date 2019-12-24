Прецедент для Украины: Дети, пострадавшие от войны на Донбассе, будут получать выплаты и льготы в Кривом Роге

Кривой Рог стал первым городом в Украине, где заработала программа защиты детей, пострадавших в результате военных действий. Сегодня, 24 декабря, на сессии Криворожского городского совета утверждена городская программа защиты детей, пострадавших в результате военных действий. Об этом сообщает пресс-служба Общественной организации «Общественный холдинг "Група впливу"» («Группа влияния»).

«Эта программа – это прецедент для Украины. До сих пор, несмотря на наличие официального статуса, дети, пострадавшие в результате военных действий на востоке Украины, не получали от государства ничего. Многие родители отказывались оформлять статус именно потому, что он ничего не дает. Но теперь Кривой Рог показал, что эти дети имеют право на поддержку и помощь. Очень важно, что депутаты городского совета утвердили программу, которая не привязана к другим льготам или статусам, что означает, что дети получат помощь независимо от того, какие еще льготы распространяются на них и их семьи», – рассказала координатор по вопросам ВПЛ в Общественной организации «Эгида – Центр» Лариса Сидоренко.

Так, это первая подобная программа, утвержденная в Украине. Согласно ей, дети, которые имеют официальный статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, за средства городского бюджета смогут получать:

ежегодную денежную выплату в размере 5 тыс. грн;

бесплатный проезд в городском транспорте;

бесплатное питание в школьных учреждениях;

бесплатные оздоровительные программы;

50% компенсации расходов на детский сад;

компенсацию расходов на лечение из расчета не более 9 тыс. грн в год.

Это лишь часть льгот, предусмотренных программой.

По информации организации, эта программа стала результатом длительной работы местных правозащитников и общественности. Команда общественной организации «Эгида – Центр» в начале этого года провела масштабное исследование потребностей семей, в которых есть дети, пострадавшие в результате военных действий. Эти результаты были положены в основу программы, которую впоследствии утвердил городской совет. Сейчас правозащитники планируют кампанию по информированию населения о новых возможностях и мониторинг выполнения программы.

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