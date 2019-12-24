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В январе помощь Рината Ахметова получат более 14 тыс. мирных жителей Донбасса: График выдачи

24.12.19 20:15
Фото пресс-службы Фонда Рината Ахметова
Фото пресс-службы Фонда Рината Ахметова

В январе Фонд Рината Ахметова доставит наборы выживания жителям 11 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Продуктовые наборы получат более 14 тыс. человек: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Фонда

«Бригада мобильной выдачи крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова – Гуманитарного Штаба, привезет помощь в Волновахский, Бахмутский, Попаснянский и Марьинский районы. Кроме того, стационарный пункт выдачи будет работать 17, 23 и 28 января в Станице Луганской», – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проектов Фонда.

График выдачи в январе

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

16.01.2020

17.01.2020

Волновахский район

Новотроицкое

Новотроицкое, Кошевого 36, здание ДК "Горняк"

21.01.2020

Бахмутский район

Новолуганское, Одрадовка, Дача, Николаевка 1, 2, Кодема

с. Одрадовка, ул. Зеленая 2;

Кодема, Советская 69;

Новолуганское, Первомайская 38; Травневое, Центральная 5

22.01.2020

Луганское, Троицкое

с. Луганское, Артема 7; пер. Оборонный 1

23.01.2020

24.01.2020

Попаснянский район

Золотое

Медицинская 1/3

28.01.2020

29.01.2020

Марьинский район

Красногоровка

ул. Ломоносова 18

В пресс-службе акцентировали, что Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения «Социоинформ» в июне-августе 2019 года.

В частности, о работе Фонда знают 83% украинцев. Он занимает лидирующую позицию среди 11 наиболее известных в стране благотворительных организаций.

Аналогичные высокие показатели и лидирующая позиция Фонда среди всех благотворительных и общественных организаций страны были зафиксированы в социологическом опросе, который в июле проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

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