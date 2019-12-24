С начала года граждане более 130 раз предлагали взятки на КПВВ Донбасса

С начала года на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях задокументированы 133 факта предложения взятки. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В Объединенных силах продолжаются мероприятия по недопущению нарушения требований антикоррупционного законодательства, устранение коррупционных рисков и проявлений коррупции среди должностных лиц и персонала, осуществляющих контроль за перемещением товаров через линию разграничения», – говорится в сообщении.

Так, факты предложения предоставления неправомерной выгоды были зафиксированы сотрудниками спецподразделений налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой и Луганской областях, которые вовлечены в состав Объединенных сил совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины и Службы безопасности Украины, во время несения службы на КПВВ. «Во время прохождения мероприятий контроля в каждом обнаруженном случае граждане предлагали денежные средства в национальной и иностранной валюте в качестве взяток за беспрепятственное перемещение товаров и крупных партий наличных через линию разграничения. Общая сумма, которую пытались дать правоохранителям, в совокупности составила 48,6 тыс. грн, 2,24 тыс. долларов США, 18,1 тыс. российских рублей и 200 евро», – уточняется в сообщении.

По 21 факту предложений неправомерной выгоды в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

По результатам судебного рассмотрения 11 человек признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 369 УК Украины, и на них наложены штрафы на общую сумму 93,5 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, гражданка Украины хотела провезти в «ДНР» через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) 4 тыс. евро за взятку в 50 евро.

Напомним, в Украине вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.