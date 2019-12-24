На Донетчине долги по зарплате составили почти 700 млн грн

Средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций Донецкой области в январе-октябре 2019 года составила 11 568 грн*. По сравнению с январем-октябрем 2018 года средний уровень оплаты труда вырос на 21,8%. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Главное управление статистики в регионе.

Согласно данным ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, за этот период повысилась на 8,9%.

В октябре 2019 года средняя зарплата составила 11 952 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально больше на 0,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – больше на 19,5%. Реальная зарплата в октябре по сравнению с сентябрем 2019 года снизилась на 0,4%, по сравнению с октябрем 2018 года – повысилась на 9%.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 ноября 2019 года составила в области 692,5 млн грн. В течение октября долги увеличились на 15,9% (на 94,9 млн грн), по сравнению с 1 января 2019 года – на 225,2 млн грн, или на 48,2%.

Невыплаченная зарплата эквивалентна 15,9% фонда оплаты труда, начисленного за октябрь.

«Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 ноября 2019 года составили 644,2 млн грн, или 93% всей задолженности. Это на 17,5% больше, чем на 1 октября, и на 57,3% больше, чем было на начало 2019 года», – отметили в облстате.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.