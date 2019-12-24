Жителей Донетчины стало меньше на 28 тыс. человек

Количество жителей Донетчины с января по октябрь 2019 года сократилось на 28 тыс. 655 человек*. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 1 ноября 2019 года в Донецкой области проживали 4 млн 137,2 тыс. человек. При этом, за январь-октябрь 2019 года численность населения уменьшилась на 28 тыс. 655 человек, в том числе:

на 21 тыс. 902 человека вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);

на 6 тыс. 753 человека – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).

По данным статистики, в январе–октябре 2019 года в области родились 12 тыс. 484 ребенка. За этот период также зарегистрировано 34 тыс. 386 человек умерших.

Напомним, согласно прогнозу МВФ, население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.