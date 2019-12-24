От аренды до покупки: В Донецкой области растут цены на недвижимость (Видео)

В Донецкой области растут цены на недвижимость – как аренды, так и покупки жилья.

Так, в Покровске (до переименования – Красноармейск) студентка Татьяна снимает комнату в общежитии за полтысячи гривен. Живет еще с тремя девушками. «Меня устраивает вполне, душ нормальный, вода идет. Кровать у нас двухэтажная. Матрацы выдают, все выдают, подушку. Я живу на 8 этаже, но лифта нет, подниматься приходиться», – рассказала она.

По словам риэлтора Елены Кондратьевой, арендовать двухкомнатную квартиру в центре Покровска с ремонтом и новой мебелью будет стоить немало. «Самый дорогой вариант – это если квартира с капитальным евроремонтом, полностью укомплектована – от 6 тысяч будет, плюс коммунальные платежи», – сказала она.

Цены на проживание с косметическим ремонтом и старой обстановкой ниже. «Стоимость аренды однокомнатной квартиры начинается от 2,5 тысяч, если средненький ремонт, средненькая мебель будет», – говорит риэлтор Антонина Мирошниченко.

Чем ближе к окраинам города, тем ниже прайс. «За полторы тысячи можно 100% снять. Может даже и пустые стены или старенький диванчик», – сказала местная жительница Юлия.

Что касается покупки жилья, то стоимость в городе увеличилась на 20-30%. «Однушка» стоит от 12 тыс. долларов. Чем больше комнат – тем дороже. «819 тысяч гривен – это самый дорогой вариант, 3-комнатная квартира здесь на микрорайонах с мебелью и техникой. Честно говоря, люди, которые приезжают к нам из Киева, Днепра, из больших городов, они не понимают, почему у нас такие высокие цены на недвижимость, ведь мы прифронтовая территория», – рассказала риэлтор Елена Красная.

Но, как отмечают специалисты, на самом деле есть два фактора, которые формируют такие цены. Это спрос на жилье, а еще – уровень заработной платы в городе. Если он высокий, то и дома дорогие.

В интернете можно найти множество предложений. В центре Мариуполя или Краматорска купить квартиру с евроремонтом и техникой можно примерно за 500 тыс. грн.

Источник: ТК «Донбасс»