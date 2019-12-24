В Краматорске построят дом для переселенцев

В Краматорске (Донецкая обл.) будет построен многоэтажный дом для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил председатель ДонОВГА Павел Кириленко во время заседания Совета развития регионов и громад под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Кириленко отметил, что на сегодня на территории Донецкой области зарегистрировано 505,8 тыс. внутренне перемещенных лиц. Из них 3 262 человека находятся на квартирном учете, в том числе для получения постоянного жилья – 1 363 человека и 104 переселенца находятся в очереди на социальное жилье. «На сегодня 925 ВПЛ обеспечены жильем», – сказал Кириленко

По его словам, в Краматорске, планируется строительство многоэтажки на 121 квартиру (11 однокомнатных, 11 трехкомнатных и остальные – двухкомнатных). «В этом доме получат квартиры госслужащие, правоохранители и другие категории внутренне перемещенных лиц. Это будет первый дом на территории области, построенный с нуля», – уточнил губернатор Донецкой области на своей странице в Facebook.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам ТК «Наш»