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В Краматорске провели работу оперативных служб на случай обстрела города (Видео)

ТК "Донбасс" 24.12.19 23:48
Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»
Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»

Сегодня, 24 декабря, в Краматорске прошли учения оперативных служб. По легенде произошел артиллерийской обстрел мирного города. Снаряд попал в строительное училище. Есть пострадавшие.

На место события сразу выехали спасатели, полицейские и медики. С помощью автолестницы эвакуировали людей с верхних этажей. Потом доставали из-под завалов пострадавшего. В это время прибыли саперы.

Руководил группой опытный офицер Анатолий Красноперов. Чтобы вынести опасную находку – нужен бронированный костюм. В таких и работали. Неразорвавшийся снаряд положили в машину, а дальше отправили на утилизацию.

Но бывает, что взрывчатку приходится подрывать на месте, потому что из здания ее не вынести. «Для сапера именно снаряды артиллерийские в данный момент не имеют никакой опасности. Для сапера. Но все зависит от того, в каком он состоянии. Взведен, не взведен. Тут надо смотреть. Пока не приходилось подрывать на месте», – рассказал начальник группы пиротехнических работ отряда спецназначения ГСЧС Украины Анатолий Красноперов.

Все действия координировали из специального штаба. Полученный опыт может понадобиться в любой момент. «Мы сегодня уделили большое внимание и теоретической части, и практической. И, я думаю, что мы достигли положительного результата», – отметил заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.

То, что происходило сегодня по легенде, горожане видели в 2015 году. Тогда Краматорск пережил массовый артобстрел центральной части города и территории аэродрома. «Лучше, пусть ребята будут готовы ко всем сценариям, таких сценариев лучше пусть никогда не будет. Пусть они только тренируются в учениях, чем в боевых. У наших ребят очень большой боевой опыт. Наши сотрудники ГСЧС самые лучшие на территории Украины», – сказал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин.

Чрезвычайники и в дальнейшем планируют учиться. Потому что знают, что от слаженных действий оперативных служб иногда зависят человеческие жизни.

Источник: ТК «Донбасс»

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