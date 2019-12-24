В Мариуполе будет создано «Агентство развития Мариуполя»

В Мариуполе будет создано коммунальное учреждение «Агентство развития Мариуполя», которое будет заниматься подготовкой проектов по привлечению средств инвесторов, сопровождением социально-экономического развития города, а также, налаживанием контактов для сотрудничества. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что целью создания коммунального учреждения является централизация функций по привлечению инвестиций, улучшение инвестиционного имиджа, подготовка инвестиционных проектов, сопровождение их реализации и обеспечение социально-экономического развития города.

«Агентство объединит в себе 160 млн евро инвестиций, которые мы привлекли в Мариуполь. Теперь будет создано учреждение, которое сможет контролировать реализацию важных инвестиционных программ. В агентстве будет работать профессиональная команда, которая трансформирует средства в успешные проекты», – отметил городской голова Вадим Бойченко.

В горсовете уточнили, что коммунальное учреждение будет заниматься подготовкой проектов по привлечению средств инвесторов, сопровождением социально-экономического развития города, формированием единой аналитической базы привлеченных финансов в экономику города и налаживанием контактов для сотрудничества.