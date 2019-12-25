Жилье для переселенцев на Донетчине: Кириленко рассказал о ситуации

В Донецкой области на сегодня 925 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обеспечены жильем. 3 262 лица из числа ВПЛ состоят на квартирном учете. 1 316 человек состоят на учете для получения жилья для постоянного проживания. 104 человека состоят на социальном квартирном учете для получения социального жилья. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Кириленко во время заседания 24 декабря Совета развития регионов и громад под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, на основании предложений исполнительных органов городских советов и райгосадминистраций в 2019 году предусмотрено выполнение капитального ремонта и реконструкция объектов для размещения ВПЛ на всей подконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Это города Бахмут (до переименования – Артемовск), Дружковка, Лиман (до переименования – Красный Лиман), Мирноград (до переименования – Димитров), Покровск (до переименования – Красноармейск), Славянск, Волновахский район. На сумму 330,4 млн грн. В том числе по процедуре софинансирования, которую активно практикуют на Донетчине. А именно: 300 тыс. грн – это городские бюджеты, 330 млн – из других источников.

Глава области уточнил, что с целью решения жилищных потребностей переселенцев на протяжении 2015-2019 годов реализуются проекты, финансируемые в соответствии с финансовым соглашением между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Кроме того, при поддержке правительства Европейского союза на протяжении 2018-2019 годов реализованы программы по обеспечению жильем ВПЛ. Это такие проекты международной технической помощи, как реконструкция и восстановление общежитий в Мариуполе и Краматорске. По состоянию на 2019 год завершена реконструкция трех общежитий в Краматорске. Обустроены 84 квартиры, где размещены 221 человек.

Также в рамках программы субвенции из госбюждета местным бюджетам на приобретения жилья в коммунальную собственность для предоставления во временное пользование, в Мариуполе, Покровске, Лиманской ОТГ и Великоновоселковской РГА были приобретены 194 квартиры, как профильное служебное жилье. Это жилье предоставлено многодетным семьям, учителям, медикам, работникам правоохранительных органов.

По данным Кириленко, за счет средств областного бюджета капитально отремонтированы 10 квартир из местного фонда жилья повторного заселения в Торецке (до переименования – Дзержинск), непосредственно на линии разграничения.

В области созданы 42 места компактного проживания ВПЛ. В них зарегистрированы более 2,4 тыс. лиц, в том числе более 250 лиц с инвалидностью из Донецкой и Луганской областей.

В то же время, как отметил председатель ДонОВГА, начиная с 2015 года, в области начата практика, действующая на сегодня, выделения средств из областного бюджета для возмещения соответствующих расходов за проживание ВПЛ. В текущем году за счет областного бюджета предусмотрено 8 млн для обеспечения служебным жильем медицинских работников учреждений здравоохранения области. Также 3,3 млн грн адресных выплат спортсменам и тренерам.

«Поэтому для решения вопроса обеспечения ВПЛ жильем, как предложение, нужно действовать по двум направлениям. Для всех трудоспособного возраста продолжить на 2020 год действие порядка использования средств, предусмотренных в госбюждете, для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита* ВПЛ и участникам проведения АТО/ООС на приобретение жилья. Снять ограничение для Донецкой и Луганской областей требования введения срока в эксплуатацию жилых домов. Для лиц с инвалидностью I и II групп и лиц пенсионного возраста из числа ВПЛ предусмотреть субвенцию из госбюджета местным бюджетам на приобретение жилья на вторичном рынке для формирования фонда социального жилья в соответствии с порядком формирования фондов жилья для временного проживания ВПЛ», – резюмировал Павел Кириленко.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для эффективного запуска государственных программ, направленных на обеспечение жильем участников АТО/ООС и ВПЛ, необходимо скоординировать усилия государственной власти и органов местного самоуправления.

* Официально программа «Ипотека под 3%» называется – «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Офиса президента Украины