В Украине приняли госполитику в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест

Правительство Украины 24 декабря приняло Государственную политику в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
По его словам, к основным направлениям относятся:
- развитие национальной экономики как основы для обеспечения продуктивной занятости и создание новых рабочих мест;
- стимулирование развития предпринимательства и самозанятости;
- обеспечение создания достойных условий труда и детенизация отношений в сфере занятости населения;
- развитие системы профессионального (профессионально-технического) образования и обеспечение создания условий для профессионального обучения в течение жизни;
- обеспечения развития инклюзивного рынка труда. Содействие занятости молодежи;
- реформирования государственной службы занятости и обеспечение инновационного развития услуг на рынке труда;
- обеспечение реализации эффективной государственной политики в сфере трудовой миграции.
Министр отметил, что современный рынок труда Украины характеризуется наличием комплекса проблем, среди которых: сокращение предложения рабочей силы и рост спроса на нее, низкий уровень заработной платы, отсутствие высокопроизводительных рабочих мест, несоответствие профессиональных и общих компетенций работников потребностям работодателей, теневая занятость населения и тому подобное.
Напомним, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство готовит к старту программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года.