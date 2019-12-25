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В Украине приняли госполитику в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест

25.12.19 18:45
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов / Фото: unian.net

Правительство Украины 24 декабря приняло Государственную политику в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, к основным направлениям относятся:

  • развитие национальной экономики как основы для обеспечения продуктивной занятости и создание новых рабочих мест;
  • стимулирование развития предпринимательства и самозанятости;
  • обеспечение создания достойных условий труда и детенизация отношений в сфере занятости населения;
  • развитие системы профессионального (профессионально-технического) образования и обеспечение создания условий для профессионального обучения в течение жизни;
  • обеспечения развития инклюзивного рынка труда. Содействие занятости молодежи;
  • реформирования государственной службы занятости и обеспечение инновационного развития услуг на рынке труда;
  • обеспечение реализации эффективной государственной политики в сфере трудовой миграции.

Министр отметил, что современный рынок труда Украины характеризуется наличием комплекса проблем, среди которых: сокращение предложения рабочей силы и рост спроса на нее, низкий уровень заработной платы, отсутствие высокопроизводительных рабочих мест, несоответствие профессиональных и общих компетенций работников потребностям работодателей, теневая занятость населения и тому подобное.

Напомним, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство готовит к старту программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года.

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