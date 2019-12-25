В Украине приняли госполитику в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест

Правительство Украины 24 декабря приняло Государственную политику в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, к основным направлениям относятся:

развитие национальной экономики как основы для обеспечения продуктивной занятости и создание новых рабочих мест;

стимулирование развития предпринимательства и самозанятости;

обеспечение создания достойных условий труда и детенизация отношений в сфере занятости населения;

развитие системы профессионального (профессионально-технического) образования и обеспечение создания условий для профессионального обучения в течение жизни;

обеспечения развития инклюзивного рынка труда. Содействие занятости молодежи;

реформирования государственной службы занятости и обеспечение инновационного развития услуг на рынке труда;

обеспечение реализации эффективной государственной политики в сфере трудовой миграции.

Министр отметил, что современный рынок труда Украины характеризуется наличием комплекса проблем, среди которых: сокращение предложения рабочей силы и рост спроса на нее, низкий уровень заработной платы, отсутствие высокопроизводительных рабочих мест, несоответствие профессиональных и общих компетенций работников потребностям работодателей, теневая занятость населения и тому подобное.

Напомним, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство готовит к старту программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года.