Водительские права и техпаспорт – в смартфоне: Что думают жители Донетчины (Видео)

В Украине запустили в тестовом режиме приложение под названием «Дія». Испытывают его с 20 тыс. водителей, которые вовремя успели зарегистрироваться. На Донетчине автомобилисты считают нововведение полезным, но требующим доработки.

Так, жительница Донетчины Ирина удостоверение получила недавно. Она рассказала, что кроме нее машиной также пользуется муж. Поэтому иметь копию документов в смартфоне не помешает.

«В том плане, если права вдруг забыл дома. Часто бывает, особенно у девушек, когда перекладывают документ из одной сумки в другую. Было бы удобно, если машина не на тебя зарегистрирована, нужно еще с собой техпаспорт возить», – говорит Ирина.

Воспользоваться приложением в смартфоне смогут только владельцы водительских прав нового образца – пластиковых.

Как отметил водитель Владислав, такой документ он всегда берет с собой. А вот созданный сервис, считает он, еще нужно доработать. «На сегодняшний день у нас по Украине покрытие мобильного оператора не совершенно. Существуют еще такие места, где нет доступа к интернету, а права необходимы. Поэтому права всегда должны быть с собой», – убежден Владислав.

В полиции подчеркивают, что, хотя электронные права и созданы для удобства водителей, они не заменят пластикового аналога. «Если разряженный смартфон и нет возможности считать QR-код, а у вас при том еще и нет пластикового водительского удостоверения, то уже будет ответственность по ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – пояснила пресс-секретарь управления патрульной полиции в Донецкой области Ольга Артюхова.

Тестирование программы продлится месяц. Водительское удостоверение и техпаспорт – это только начало работы приложения. Впоследствии, обещают в правительстве, документов в смартфоне станет больше.

«Мы на самом деле начинаем или запускаем хотя бы тестовую версию приложения онлайн, которая, как мы хотим надеяться и убеждены в этом, изменит жизнь украинского гражданина навсегда. Там принципиально другой стандарт работы с документами и с сервисами. Это только начало, но такое маленькое и амбициозное», – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Если же правоохранители будут отказываться принимать цифровой вариант удостоверения, водителю необходимо позвонить на горячую линию полиции.

Источник: ТК «Сигма»