На Луганщине 80 тысяч жителей остались без водоснабжения

ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») отключило от поставок электроэнергии объекты «Лисичанскводоканала», что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье (Луганская обл.) Об этом сегодня, 24 декабря, сообщила пресс-служба Лисичанского горсовета.

Без водоснабжения остались более 80 тыс. жителей указанных городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

Долг водоканала составляет 167 млн грн.

Сейчас руководством города и администрацией «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия.

Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды.

Утвержден следующий график подвоза воды для населения:

Как сообщалось ранее, «ЛЭО», которое предупреждало, что 9 декабря, обесточит Лисичанский водоканал из-за долгов перед энергетиками, перенесло отключение предприятия от электроэнергии на 24 декабря, но ситуация с долгами так и не решена.