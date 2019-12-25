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ДТП в Мариуполе: Иномарка влетела в припаркованное авто и перевернулась (Фото)

25.12.19 11:42
Фото: Facebook / DTP.mariupol
Фото: Facebook / DTP.mariupol

В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого перевернулась иномарка. Об этом сообщается на странице «DTP.mariupol» в Facebook.

Так, авария произошла вчера вечером, 24 декабря, напротив одного из местных ресторанов на Приморском бульваре. По информации в социальных сетях, водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением и на скорости влетел в припаркованный у обочины автомобиль «Renault». От удара автомобиль «Hyundai» перевернулся на крышу.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Renault», находящийся в авто. Пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Подробности происшествия выясняются.

Фото: Facebook / DTP.mariupol

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