Мариуполь: Во сколько обойдутся мясные блюда к новогоднему столу (Видео)

В преддверии Новогодних праздников на рынках Мариуполя – мяса вдоволь: утки, нутрии, кролики, индюки, гуси. Во сколько обойдется покупка такого товара, и подскочат ли цены вверх перед самыми праздниками рассказали продавцы.

Крестьяне подгадывают, чтобы успеть вырастить домашнюю птицу к праздникам. Когда спрос на нее больше. Продавец Наталья привезла индеек и уток. «Продаем излишки. Обычно в пределах 30-40», – говорит женщина.

За 1 кг мяса птицы продавец правит 110 грн. А бывают тушки и по 15 кг. Так, Марина уже 4-й год торгует индюшатиной. Чтобы люди покупали – мясо делит на куски. «Все по 100 грн, потрошок – 80 грн. Филе –190 грн. Больше рубаные передние части берут», – рассказала она.

Пословам покупателя Валерия, они с женой купили к Новогоднего столу индейку. Считают, что мясо нежное, а главное – диетическое.

Есть на прилавках и курятина – по 85 грн за кг. А еще – гуси и утки. Их берут, чтобы запечь в духовке. «Гусенок по 120 грн за кг. Есть подороже. Уточка тоже – 130 грн. С потрошком, конечно, дешевле считается», – уточняет продавец птицы.

А покупательница Оксана решила, что в этом году приготовит кролика. За две тушки отдала более 500 грн. «Просто тушу в сметане с луком, со специями и все. Жарить он не годится», – делится Оксана.

Нутрии продают по 120 грн за кг. Продавцы прогнозируют, что под Новый год цены прыгнут вверх. Поэтому советуют купить мясо заранее и подержать его к праздникам в морозильной камере.

Источник: ТК «Сигма»