Луганщина получила более миллиона гривен туристического сбора

На Луганщине в течение января-ноября 2019 года в местные бюджеты поступили 1 миллион 62 тыс. грн туристического сбора. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области.

Как уточняется, эта сумма на 920 тыс. грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

Также, в налоговой службе отметили, что по состоянию на 1 декабря на учете в Главном управлении ГНС в Луганской области находится 42 налогоплательщика туристического сбора.

Ранее сообщалось, что банки Луганской области уплатили налогов с депозитных процентов 14 млн грн.