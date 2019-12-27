На Донетчине производство сельхозпродукции увеличилось на 17%

На Донетчине объем производимой сельхозпродукции в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года увеличился на 17,2%, в том числе, предприятия получили продукции больше, чем в январе–ноябре 2018 года, на 26,8%, а хозяйства населения – на 5,3%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, объем растениеводческой продукции в январе–ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 25,8%, животноводческой продукции – на 0,4%.

По данным статистики, производство мяса (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в январе–ноябре 2019 года увеличилось по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года на 1,6%, и составило 104,7 тыс. т. При этом предприятия получили продукции выращивания сельскохозяйственных животных (в живом весе) на 2,3% меньше, чем в январе–ноябре 2018 года.

Также, надои молока в области в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем-ноябрем 2018 года уменьшились на 9,2%. А яиц за этот период получено на 27,1% больше.

Согласно статистическим данным, поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря 2019 года сократилось по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 6,4%, в том числе количество коров уменьшилось на 4,8% и составило 31,7 тыс. голов.

«Количество свиней уменьшилось на 1,2% и на начало декабря 2019 года составило 462,8 тыс. голов. Поголовье птицы на 1 декабря 2019 года составило 6,2 млн голов, что на 10,5% больше, чем на 1 декабря 2018 года», – сказано в сообщении.

Средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями живых сельскохозяйственных животных повысились в январе–ноябре 2019 года по сравнению с январем-ноябрем предыдущего года на 1,9%, молока – на 3,9%, овощных культур – на 18,5%, картофеля – на 47,8%.

Дешевле, чем в январе-ноябре 2018 года, продавались зерновые и зернобобовые культуры – на 14,4% (в том числе пшеница – на 12,1%), семена подсолнечника – на 15,9%, яйца – на 22,9%, плодовые и ягодные культуры – на 34%.

Помимо этого, на 1 декабря 2019 года предприятия, которые непосредственно выращивают зерновые, зернобобовые культуры и подсолнечник, а также предприятия, которые занимаются их хранением и переработкой, имели в наличии 529,5 тыс. т зерна (на 8,3% больше, чем на 1 декабря 2018 года), в том числе 386,2 тыс. т пшеницы (на 8,9% больше). Запасы семян подсолнечника возросли на 70,4% по сравнению с количеством, которое было на 1 декабря 2018 года.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.