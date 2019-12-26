Прогноз: Астролог рассказала, кого ожидает успех в 2020 году

В наступающем 2020 году успех придет к целенаправленным и ответственным людям. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко, передает «УНН».

По ее словам, для достижения успеха в следующем году нужно сконцентрироваться на поставленных целях.

«Удачи в течение года будут достигать только целенаправленные и ответственные люди. Всем людям необходимо сконцентрироваться на поставленных задачах и нести ответственность за каждую свою мысль и слово», – советует астролог.

Она подчеркнула, что особенностью следующего года является прохождение Юпитера – крупнейшей планеты солнечной системы – по знаку Козерога. Астролог уточнила, что Юпитер называют планетой счастья, удачи, а также «звездой королей».