Транзитный контракт с Россией: Эксперт рассказал, выгодны ли условия для Украины

Договоренности по транзиту газа между Украиной и Россией – если победа, то разве что пиррова. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передает «Слово і Діло».

По словам энергетика, очень сложно называть победой контракт, согласно которому Украина рискует остаться без транзита уже после 2021 года и который будет существовать лишь формально.

Гончар пояснил, что транзит газа через Украину будет существовать в объемах, которые нужны будут «Газпрому» для прохождения зимних пиков спроса в Европе. «Только на первый взгляд подписанный протокол выглядит, как некий компромисс. Этот документ скорее играет маскировочную функцию истинных намерений российской стороны», – отметил он.

Как считает энергетик, по итогам газовых договоренностей для Украины позитив только в том, что касается выплаты почти $3 млрд в пользу «Нафтогаза» по решению Стокгольмского арбитража, которые поступят «живыми» деньгами, а не газовым эквивалентом.

Эксперт обратил внимание, что по ряду позиций договоренности выглядят проблематично. Протокол подписан с украинской стороны разнокалиберными чиновниками. «Это вызывает вопрос, а каким образом они к этому причастны?», – уточнил он.

«Считать ли победой пятилетний срок контракта с возможностью пролонгации еще на десять лет вместо годичного, как хотела РФ? Нет. Это иллюзия "встречи посередине"», – заметил энергетик.

Гончар указал, что 5-летний срок состоит из 2 сроков: 1-й год с объемом 65 млрд куб м, а остальные 4 года с объемами по 40 млрд куб м.

Эксперт убежден, РФ хочет заложить в контракт алгоритм, когда транзит в нынешнем виде длится один год, пока, по представлениям «Газпрома» и его немецких прихвостней, они смогут решить проблемные вопросы с «Северным потоком-2». Энергетик не исключил, что в Кремле найдут поводы соскочить с транзитного контракта.

Также энергетик предположил, что в реальности Украина может получить годовой контракт под видом 5-летнего. Гончар констатировал, что 5-летний контракт может быть только в случае перманентных проблем с «Северным потоком-2».

Энергетик напомнил случай, когда РФ отказалась от выполнения обязательств по 25-летнему контракту о купле туркменского газа в 2010 году. Кроме того, по его словам, непонятно, каким образом будут гарантированы даже 40 млрд куб м транзита.

Он уточнил, что при объеме транзита 65 млрд кубометров ГТС Украины работает, как система, а при объеме 40 млрд кубометров будет работать фактически несколько труб.

«Россияне не случайно нарисовали цифру в 40 млрд куб м. Таким образом, при уменьшении объема транзита оператор украинской ГТС будет вынужден повысить тариф. В свою очередь, "Газпром" начнет апеллировать, что это не выгодно экономически, а тариф не является конкурентоспособным. Следовательно, мы не будем использовать украинскую ГТС», – считает Михаил Гончар.

Следует напомнить, что 10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа истекает 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.