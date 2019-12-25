Сводка из зоны ООС за 24 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, один обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по позициям украинских военных вблизи населенного пункта Березовое, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы 8 обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника:

4 раза вблизи Новолуганского – из миномета 82 мм – 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Светлодарск – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шум – из гранатометов различных систем;

вблизи Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

«24 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», – сообщили в штабе ООС.

С начала нынешних суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских военных вблизи Крымского. В результате обстрела ранен один украинский военный.

Карта ООС / Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявили, что за минувшие сутки «общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 8 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты 6/7), Доломитное, Донецк (терминал ДАП, пос. ш-ты «Трудовская»), Докучаевск, Саханка». Утверждают, что их позиции обстреливались из минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия, зенитных установок, РПГ, СПГ, АГС и стрелкового оружия. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.