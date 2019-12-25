В «ЛНР» люди сталкиваются с нехваткой воды, – ОБСЕ

В «ЛНР» гражданское население, проживающее вдоль линии разграничения, сталкивается с нехваткой воды. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 24 декабря.

Так, две жительницы временно неподконтрольной украинской власти Брянки, в возрасте 30-39 лет, рассказали наблюдателям, что с 22 декабря водоснабжение в населенном пункте осуществляется только по три часа в сутки.

Также жители временно неподконтрольных украинской власти Кадиевки (до переименования – Стаханов) и Голубовки (до переименования – Кировск) сообщили наблюдателям, что начиная с 21 декабря населенные пункты сталкиваются с нехваткой воды.

Кроме того в течение последних трех дней не осуществлялось водоснабжение временно неподконтрольных украинской власти населенных пунктов Золотое-5 (Михайловка) и Первомайска. Об этом наблюдателям также сообщили местные жители.