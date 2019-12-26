«ДжинглБенз»: Переселенец по Киеву колесит на украшенном новогодней гирляндой авто (Фото, видео)

«Неимоверная красота!» – только и подумала я, когда увидела в одной из соцсетей фотографии своего земляка Сергея Новикова. На них бензиновый ЗАЗ Lanos с донецким номером, сверкает тысячами огней. Уже вечером 23 декабря я вместе с владельцем новогоднего автомобиля катаемся по центру Киева, но по большому счету стоим в пробках. И собираем лайки: люди улыбаются, фотографируют, снимают видео и, конечно же, сигналят.

«Я когда первый день выехал, услышал разное – от "й**твоюмать" до "это лучшая тачка ever". Надо было придумать какой-то хэштег, и повестить на авто, чтобы потом отследить публикации в социальных сетях», – говорит владелец неординарного автомобиля.

Сергей и его авто

Экстремал с видеокамерой

С четырехколесным другом Сергей практически не расстается с 2013 года – незадолго до войны он купил машину у официального дилера в Донецке. «На "Ланосе" проездил очень много, на нем же, груженном вещами, уезжал летом 2014-го в столицу», – сказал автомобилист.

Пока стоим в пробке на Европейской площади в сторону Майдана, интересуюсь прошлым Сергея. Оказывается, он выпускник Донецкого национального университета. «По специальности я "зеолог-эндокринолог", по сути, научный работник. Моя задача – изучить проблему, описать ее и передать всю эту информацию врачам. По специальности проработал меньше года, мне было слишком скучно. Параллельно увлекался экстремальными видами спорта: прыгал с парашютом, катался на спортивных мотоциклах. И все свои приключения фиксировал на видеокамеру и фотоаппарат. И когда накопилось много материала, стал самостоятельно монтировать. Меня эта тема очень увлекла. Стал читать специализированную литературу. А потом решил, что надо кому-то свои работы показать. Взял кучу дисков и приехал на Куйбышева, 61, к Олегу Владимировичу Джолосу, он тогда был генеральным директором телеканала. Сказал, что хотел бы научиться снимать видео и монтировать и попросил взять меня на работу. В 2011 году я был принят в штат», – вспоминает собеседник.

По его словам, работа была интересной. Особенно Сергей запомнилась командировка в Севастополь. «Это было еще в мирное время. Ездил к главнокомандующему в воинскую часть А-4591. В мирное время Донецкая область была подшефная этой части, и мне надо было отснять материал. Я целую неделю на общих основаниях жил бок о бок со спецназом, с "морскими котиками", которые в свое время в качестве миротворческой мисси были в Югославии. Строился с ними на плацу, купался в одной бане и питался в камбузе», – перечислил Новиков.

Идея фикс – сделать в авто домашнюю розетку

В должности и.о. старшего видеооператора на «27 канале» Сергей встретил весну 2014 года. Когда в Донецке захватили телецентр, Новиков для себя решил, что сотрудничать с «новой властью» не хочет, поэтому уехал в Киев. В столице он трудоустроился на один из ведущих телеканалов страны. По-прежнему, много времени проводит на выездах.

«Уже много лет являюсь заядлым радиолюбителем. По работе часто приходится использовать радиодиапазонную технику. А еще чаще приходится выезжать "в поле". Как правило, розетки там нет, и тогда встает вопрос – как же зарядить технику? И тогда я стал изучать, как же обеспечить авто бытовой электрикой. И разобравшись, что же такое инвертор – преобразователь 12 Вольт на 220. Иначе говоря, домашняя розетка была в автомобиле. И когда разобрался, стало понятно – через инвертор можно подключать все что угодно. Тогда же пришла идея обмотать машину гирляндой. Украсить машину хотел еще в прошлом году, но в силу ряда обстоятельств осуществить задуманное не удалось», – сказал он.

В этом же году Сергей решил все же осуществить задуманное: в начале декабря заказал 4 упаковки наружной гирлянды по 30 метров каждая с 1200 лапочками. Найти время на работу удалось только 22 декабря. «Чтобы прикрепить гирлянду на автомобиль, понадобилось 150 метров скотча. Вместе с другом Василием (тоже переселенец и оператор) провозились в гараже около шести часов. Если бы не он, мне, наверное, и 15 часов на это дело не хватило. За что Васе огромная благодарность», – говорит Сергей.

По его подсчетам, на украшение автомобиля было израсходовано порядка 3 тысяч гривен. «Признаюсь, что начал украшать авто совершенно без настроения. Я просто очень люблю снег, на улице сама видишь какая погода. Совсем не праздничная. Поэтому вся работа на протяжении шести часов мне не особо была в радость. С другом договорились, что не будем включать лампочки до того момента, пока все не приклеим. И не важно, будут они работать или нет. Конечно, в голове все время крутилась мысль, что технический прокол все же возможен и все это было зря. Но когда все включилось и загорелось… Честно, я даже не рассчитывал на такой эффект. Думал, что будет круто, но чтобы настолько», – с нескрываемым восторгом говорит Сергей, не забывая сигналить в ответ проезжающим автомобилям.

«Кстати, ты умеешь пользоваться огнетушителем? Вдруг если мы загоримся, знай, он у тебя под ногами», – то ли шутя, то ли серьезно спрашивает меня Сергей. А потом, улыбнувшись, сказал: «Огнетушитель и до этого у меня был, я ответственный водитель. Просто раньше огнетушитель возил в багажнике, а теперь на коврике возле пассажирского кресла. Из пятиместной машины стала двуместной – просто на задних сидениях располагаются все провода».

Улыбчивые полицейские

Сергей уверяет, что с полицией проблем нет. В этом я убедилась сама. На пару минут мы решили остановиться на Софиевской площади, недалеко от главной елки страны. Сергей включил «аварийку». Пока я фотографировала и снимала видео, откуда-то не возьмись подскочили журналистка и оператор одного из украинских телеканалов. Пока Сергей, нарушая ПДД, давал интервью, я увидела, как к нам направляется сотрудница полиции. Я представила себе самые худшие варианты, но девушка в форме представилась и попросила уехать. Уже уходя, она обернулась, и, посмотрев на новогоднее авто, улыбнулась. «В первый же день был остановлен по очереди тремя нарядами. Посмотрели, поулыбались, сфотографировались, пожелали хорошего вечера и уехали. А еще интересовались техническими нюансами», – говорит 32-летний автомобилист.

Авто Сергея вызывает у полицейских улыбки

Сергей признается, что не ожидал такой бурной реакции от людей. «Сотни улыбок, телефонов со вспышками, подбегающих людей. Никто не хочет обгонять, подрезать. Конечно же, мне очень приятно, и я кайфую вместе с людьми. Считаю, что, несмотря на дождь, на улице должно быть больше новогоднего и рождественского настроения, улыбок и ярких фотографий. Создавайте хорошее настроение себе и близким, улыбайтесь чаще!», – заключил Сергей.