Минские переговоры не решат проблему выборов на неподконтрольном Донбассе, – аналитик

Переговоры в Минском формате не решат проблему выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе, пока Украина не вернет себе контроль над этой территорией. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Минская группа может быть задействована только на этапе подготовки ключевых решений, но она не сможет организовать избирательный процесс, она не сможет заменить Центральную избирательную комиссию. Она не сможет заменить Национальную полицию. Она не сможет заменить любой другой орган исполнительной – центральный, местный, областной», – сказала она.

По ее словам, также переговоры в Минске не смогут обеспечить восстановление украинской банковской системы на неподконтрольной Украине территории и обеспечить ее работу в период избирательной кампании, пока украинские власти не контролируют эту территорию.

«Ты территорию никак не контролируешь, но при этом формально и в административном плане общаешься с самопровозглашенными "органами власти", и их этим легитимизуешь еще до того, как мы там выбрали кого-то легитимного в местные советы», – отметила Золкина.

Эксперт напомнила, что в процессе реинтеграции Донбасса и согласно Минским соглашениям все «органы местной власти» в «Л-ДНР» должны быть упразднены до проведения там выборов по украинскому законодательству: «Но этого не произойдет, если мы будем организовывать выборы стремглав. Я считаю, что запуск реальных процессов это – принятие закона о выборах с перспективой его имплементации в 2020 году».

«Закон об особом статусе Донбасса есть, но для того, чтобы он заработал, должен быть закон о выборах и должны быть сами выборы, потому что выборы – это звено, которое все это связывает, поэтому оно такое важное, и поэтому за него идет такая борьба. Если мы начинаем готовиться к выборам, хотя бы уже с принятием закона о выборах, это уже свидетельствует о том, что мы становимся ближе к реинтеграции не наших условиях», – убеждена аналитик.

Представитель фонда «Демократические инициативы» считает, что для Украины 2020 год будет годом беспрецедентных вызовов в отношении к вооруженному конфликту на Донбассе и инструментам достижения мира. Эксперт уверена, что команде президента Украины Владимира Зеленского не удастся договориться о быстром урегулировании ситуации на Донбассе и в 2020 году. Мария Золкина также отметила, что события на Донбассе, особенно в первой половине 2020 года, будут определяющими в политической жизни Украины и частично будут влиять на общие процессы в Евросоюзе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV