В «ДНР»: КПП «Горловка» 29 декабря работать не будет

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области в воскресенье, 29 октября, КПП «Горловка» работать не будет. Об этом сегодня, 25 декабря, на своей странице в соцсети заявил «мэр» Горловки Иван Приходько.

«Важно! В воскресенье, 29 декабря, пункт пропуска Горловка по техническим причинам будет закрыт! Просим вас воспользоваться другими пунктами пропуска», – написал он.

Эту информацию обсуждают в социальных сетях:

Рита: «Кто прочитал, тот знает, пишет, что по техническим причинам "Горловка" будет закрыта»;

Наталья: «Плохо-плохо»;

Рита ответила Наталье: «Может, модули новые подключат»;

Александр: «Спасибо за предупреждение! Извините за неверие, много фейков распространяют, неправдивую информацию».

Как сообщалось ранее, начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Украины генерал-майор Юрий Лысюк проинформировал, что в праздничные дни КПВВ Донбасса будут работать в штатном режиме с возможностью продления пропускного режима на час или полчаса в случае возникновения необходимости.