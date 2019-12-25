Гримчаку продлили арест до 14 февраля 2020 года

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрий Гримчаку срок содержания под стражей на 53 дня – до 14 февраля 2020 года включительно с альтернативой внесения залога. об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

По данным ведомства, во вторник, 24 декабря, следственная судья ВАКС удовлетворила ходатайство детектива НАБУ о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей экс-заместителю главы МинВОТ.

Напомним, 20 декабря ВАКС частично удовлетворил ходатайство стороны защиты Юрия Гримчака, уменьшив размер залога с 5 млн 999 тыс. 283 грн до 1 млн 999 тыс 761 грн. Ранее сообщалось, что задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Гримчаком Игорю Овдиенко Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года.

Замминистру МинВОТ инкриминировали мошенничество. Его коллега Георгий Тука считает, что в задержании силовиками Юрия Гримчака нет политических мотивов. Адвокат арестованного Татьяна Матяш заявляла, что замминистра Юрий Гримчак содержится в СИЗО незаконно, поскольку в решении суда есть ошибки.